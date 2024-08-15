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        Haberler Objektife Takılanlar Mustafa Sandal eşiyle tatilde - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal eşiyle tatilde

        Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:39
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal ile 2022'de evlendiği eşi Melis Sütşurup, Bodrum'daki tatillerine devam ediyor.

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          Çift, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.

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          54 yaşındaki Mustafa Sandal, karın kaslarıyla adeta gençlere taş çıkardı.

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          Ünlü popçu, denizde egzersiz hareketleri yaptı.

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          Melis Sütşurup ise plajdan eşini izledi.

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