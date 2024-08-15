Mustafa Sandal eşiyle tatilde
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 15.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:39
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal ile 2022'de evlendiği eşi Melis Sütşurup, Bodrum'daki tatillerine devam ediyor.
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Çift, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.
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54 yaşındaki Mustafa Sandal, karın kaslarıyla adeta gençlere taş çıkardı.
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Ünlü popçu, denizde egzersiz hareketleri yaptı.
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Melis Sütşurup ise plajdan eşini izledi.
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