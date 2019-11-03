Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2-2 berabere kalırken Paşa'nın yıldız ismi Mustasfa Pektemek maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Tecrübeli golcü yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Bazı kutsallarımız, değerlerimiz vardır, kötü söz söylerken bile dikkat etmek gerek. Yüz yüze bakıyoruz, Malatyaspor'da bir sürü arkadaşım var. Biraz ağzımızın ayarını bilmek lazım. Elin yabancısı gelip burada ağzına geleni söylüyorsa, bu bizim ayıbımız."