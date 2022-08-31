Özellikle maçın ikinci yarısında Strasbourg kalesi önüne adeta kamp kuran Nantes gol için 85. dakikaya kadar çabaladı. Soldan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed rakibi eksilttikten sonra şık bir vuruşla Nantes'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

Nantes, Ligue 1'in beşinci haftasında Strasbourg'a konuk oldu. 28. dakikada Diallo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Nantes'ın imdadına yine Mustafa Muhammed yetişti! Bu yaz Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı yıldız takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Mustafa Muhammed, Nantes'ın geçen hafta aldığı galibiyette de başrolü oynamıştı. Toulouse karşısında 1-0 geriye düşen Nantes'ta Mustafa Muhammed önce Guessand'ın ortasında rakip fileleri havalandırmış ve skoru 2-1'e getirmiş; ardından Moses Simon'a asist yapmış ve skor 3-1'e gelmişti.