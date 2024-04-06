Mustafa Mert Koç: Bu konuda iyiyiz

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, önceki gece Armutlu'daki bir mekân çıkışında görüntülendi. Çıkışta arkadaş grubu ile yemek yediğini dile getiren Koç, "Çağatay da buradaydı. Birlikte güzel bir yemek yedik dostlarımızla... Bu ay sonunda güzel bir şarkı daha çıkaracağız inşallah. Bir şey üretiyoruz ve karşılığında bu tepkiyi almak harika" dedi.

Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy ile olan yakın dostluğunu da anlattı. Koç, bu konuda ise şunları söyledi; "Yakın dostum olduğu için kendisi birlikte biz keyifli vakit geçiriyoruz. Bana çok güzel melodiler veriyor. Herhalde bizim samimiyetimiz çok iyi ondan. Bence bu dostluğun sağlamlığının sebebi. Bir de hemen hemen aynı yaşta olduğum ve buraya taşındığımdan beri tanıdığım biri. Uyuşma, bence dostluğun en önemli tarafı. Biz, bence bu konuda iyiyiz."