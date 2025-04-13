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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Mustafa Kurbanoğlu: Yabancı hakem istemiyoruz! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Mustafa Kurbanoğlu: Yabancı hakem istemiyoruz!

        Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Fenerbahçe maçının ardından, "Bizim ve başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın. Hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:59
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        "Yabancı hakem istemiyoruz!"
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        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurbanoğlu, "Bugün bir şehrin mücadelesine şahit olduk. Futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler; maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatında bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul ve iyi ayaklar olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Eğer bir tiyatro oynanacaksa biz oynamayalım. Direkt 3-0 galip olsunlar devam etsinler yarışlarına. Artık tiraj uğruna mı olur, ne olur ne olur? Bizim önümüzde çok önemli maçlar var. Bir dünya sarı kart oyuncularımıza, kırmızı kart, cezalılarımız. Biz oynamayalım ve istedikleri gibi oynasınlar. Bunu mu yapalım? Her seferinde bu hakem hatasıdır geçti bitti mi? diyelim. Rica ediyorum biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bir diğer iki değil üç değil. Söylüyoruz söylediğimiz zaman da bir yere varamıyoruz. Bugün gerçekten takımımı tebrik ediyorum. Bugün olağanüstü bir mücadele sergilediler. Fenerbahçe maçındaki mücadeleyi önümüzdeki maçlarda sahaya yansıttığımız zaman takımımızın hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Pozisyonu bizzat izledim. Kesinlikle faul değil. Zaten bunu yorumcu arkadaşlara bırakacağız. Maçın bir gidişatı empoze edilmiş bir oyun. Tam bu esnada, olmadık bir pozisyonda olmadık bir yerde faul ve biz buna anlamsız bir faul diyeceğiz, hakem hatası diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "YABANCI HAKEM İSTEMİYORUZ"

        Yabancı hakemlerle ilgili soruyu da cevaplayan Kurbanoğlu, "Bu konudaki bizim ve başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın. Hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilecek kapasitededir. Bizim istediğimiz yerli hakemlerle ve hatasız talimatsızsa yol yürümek istiyoruz" yanıtını verdi.

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