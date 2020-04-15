Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamayan Mustafa Kapı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

besoccer.com'un haberine göre; Galatasaray tarafından sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı’nın talipleri arttı. Daha önce adı Barcelona'yla anılan genç futbolcuya Atletico Madrid ve Valencia da talip oldu.

Öte yandan AS gazetesine konuşan Mustafa Kapı'nın menajeri, La Liga'dan birçok takımın genç futbolcuyla ilgilendiğini söyledi.