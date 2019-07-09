Son şampiyon Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, transfere dair açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır."

"Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Profesyonellerimiz için de geçerli bu. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelerini diliyoruz."

"Twitter'da yazıyor, biz de görüyoruz ara sıra. Oradan bakıp seçeceğiz"

"Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır. 16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim?"

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum"