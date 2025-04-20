Mustafa Ceceli: Duayenlerin yanında yetiştik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müzik kariyerinde 15'inci yılını kutlayan Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı.

15 yıl boyunca toplam 150 şarkı seslendirdiğini dile getiren Mustafa Ceceli, konsere gelen müzikseverlere; özel olarak seçtiği 30 şarkı seslendirdi.

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Sezen Aksu’nun yeni albümündeki 7 şarkının düzenlemesini üstlendiğini açıklayan Mustafa Ceceli; "Onun hem hayranı hem de öğrencisiyim. Albümdeki şarkıları çok beğendim" dedi. Geriye dönük başarıları hakkında konuşurken; "Bana hayalimin ne olduğunu sorduklarında, kalıcı olmak istediğimi söylerdim. Biz duayenlerin yanında yetiştik. Onlar gibi uzun soluklu bir kariyer istiyordum. Bu yolu yarıladığımı düşünüyorum ama bu yolda yalnız değilim, ekibimle geldim" ifadelerini kullandı.

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Semicenk için övgü dolu sözler sarf eden Mustafa Ceceli; "Harika bir ses, duruş ve karizması var" dedi. Ceceli, en büyük hayalinin Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi klasikleşen eserler bırakmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yakında 'Misafir' adlı yeni bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacağını duyuran Mustafa Ceceli, yaz aylarına doğru ise Sezen Aksu imzalı Tutuşmuş Karadeniz adlı parçayı yayınlayacağını dile getirdi.

Röportaj esnasında oğlu Arın da babasına eşlik etti. Mustafa Ceceli, oğlunun sahnede piyano çalmasını istediğini ancak Arın'ın bu konuda istekli olmadığını söyledi; "Ne yapmak istediğine tamamen kendisi karar vermeli, ben sadece onu destekleyeceğim." Jennifer Lopez’in İstanbul konseri için bilet fiyatlarının 666 bin TL’ye ulaşması hakkında da konuşan Mustafa Ceceli; "Her sanatçının bir bedeli var. Böyle bir dünya starının Türkiye’ye gelmesi büyük bir şey. İzlemek isterdim ama izler miyim bilmiyorum” ifadelerini kullandı. “666 bin TL verir miydiniz?” sorusuna ise net bir şekilde “Vermezdim” yanıtını verdi.