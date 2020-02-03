03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kansersiz Yaşam Derneği’nin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan psikologlarla Elazığ Çadırkent'te hafta başında itibaren "YaşaTır" adlı tırın içinde depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek vermek ve travma tedavisi yapmak için hizmet verecek. Tırın içinde yer alan çocuk oyun parklarını depremzede çocuklar psikologlar eşliğinde zaman geçirebilecek.
Sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gün Elazığ Çadırkent'te depremzede çocuklarla bir araya geldi. Onlara moral veren Ceceli, yaptığı ziyaretlerin ardından şu şekilde konuştu:
Bugün Elazığ'da sadece sanatçı Mustafa Ceceli değil, aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi Mustafa Ceceli olarak bulunuyorum. Elazığ'a geldik, depremzedelerimizi ziyaret ettik. Burada devletimizin tüm birimleriyle nasıl seferber olduğunu, yurdun dört bir yanından yardımların adeta yağmur gibi buraya nasıl yağdığına şahit olduk. Çadırkent'i dolaştık ve biz de İstanbul’da "YaşaTır" adını verdiğimiz tırımıza yüklediğimiz yardımları Elazığ'da AFAD'a teslim ettik.
Depremden tabi sadece binalar etkilenmiyor. Çocuklarımız özellikle psikolojik anlamda çok etkileniyorlar. Onların yaşadıkları bu travmayı bir nebze olsun hafifletebilmek adına aslında buradayız. YaşaTır'ın içinde oyun alanları, keyifli vakit geçirebilecekleri aktiviteler ve ağabeyler, ablalar bulunuyor. Diliyoruz ki; bu süreç içerisinde devletimiz var gücüyle yaraları sararken bizim de çorbada tuzumuz olsun. Psikolojik anlamda yavrularımızın, çocuklarımızın yaralarını saralım diye buradayız. Kansersiz Yaşam Derneği, her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, yardıma ihtiyacı olan ailelere el uzatmaya devam edecek.
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