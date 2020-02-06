AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

Akıncı, başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı boyunca çözüm odaklı siyaseti kararlılıkla uyguladığını vurgulayan Akıncı, bu süreçte Kıbrıs meselesinin çözümü için ilk kez 5'li konferansın toplandığını ve garantörlerin dahil olduğu bir süreç yaşandığını aktardı.

Akıncı, Kıbrıs meselesinde en makul çözümün iki toplumlu, iki kesimli federasyon olduğunu belirterek "(En makul çözüm),iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletli, siyasi eşitliğe dayalı, etkin katılımın olacağı, kararlarda her iki tarafın da sözünün geçeceği ve dönüşümlü başkanlığın da yer alacağı bir çözümdür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Nisan 2015'de yapılan seçimlerde KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

MUSTAFA AKINCI KİMDİR?

Akıncı, 28 Aralık 1947'de Limasol'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu olan Akıncı, 1975'te oluşturulan Kurucu Meclis'e seçilerek görev yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesinin ilk seçilmiş başkanı olan Akıncı, bu görevi, 14 yıl (1976-1990) boyunca kesintisiz yürüttü.

1987'den 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulunan Akıncı, 1993-2009 yıllarında milletvekilliği görevini sürdürdü.

Akıncı, 1999-2001 döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevlerini yürüttü.