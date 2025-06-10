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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Musrati'ye Arabistan'dan talip var! - Beşiktaş Haberleri

        Musrati'ye Arabistan'dan talip var!

        Beşiktaş'ta, Al-Musrati ile yolların ayrılması bekleniyor. Libyalı oyuncuya, özellikle Arap Yarımadası'ndan yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:27
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        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta alınacak isimler kadar gönderilecek futbolcuların durumu da merakla bekleniyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda gönderilecek isimlerin başında Musrati geliyor. Libyalı oyuncu da Beşiktaş'a dönmek istemezken yeni kulüp arayışı devam ediyor.

        • 3

          Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco’da kiralık geçiren Musrati'ye özellikle Arap yarımadasından yoğun ilgi var.

        • 4

          Lige yeni yükselen ve yüksek bütçeye sahip olan Neom SC, deneyimli orta saha ile yakından ilgileniyor. Diğer yandan yine Suudi Arabistan'dan Al Najma ile Al Fateh kulüplerinin de Musrati'ye ilgisi var.

        • 5

          Musrati, ilk etapta Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklanırken Fransa'dan da oyuncuya ilginin olduğu ifade edildi.

        • 6

          Musrati'nin ayrılığının kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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