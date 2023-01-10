Müslüme'nin annesi: Kayınpederim cinsel saldırıda bulundu!

DHA

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme (3), saat 17.00 sıralarında kayboldu.

OYUN OYNARKEN KAYBOLMUŞTU DHA'da yer alan habere göre en son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

DEDESİ TUTUKLANDI 4 KİŞİYE DAVA AÇILDI Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. 22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DEDESİNE CİNSEL SALDIRIDAN DAVA Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı. Dede Hasan Yağal hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (17) hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hasan Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden SEGBİS ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi. ANNEDEN CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI GELDİ Önceki duruşmalarda Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin, DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum" diyen anne Selvi Yağal, bu kez Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme´nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.