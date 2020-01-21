Müslüm oyuncuları kimler? Müslüm filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğinden son günlerine kadar hayatını anlatan Müslüm filminin yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay yaptı.

MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adana'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müslüm filmi çekimleri Şanlıurfa, Adana ve İstanbul'da gerçekleşti.