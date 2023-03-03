Müslüm Gürses anıldı

İHA

Arabesk müziğin ustalarından olan ve hayranları tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te hayatını yitirmişti. Gürses, ölümünün 10. yılında Türkiye’nin birçok yerinde anıldı.

İzmir’deki Müslüm Gürses hayranları da merhum sanatçıyı unutmadı ve Bornova’nın Birlik Mahallesi’nde bir araya gelip, pilav ile lokma döktürdü. Bu sırada Müslüm Gürses hayranları da ‘Müslüm Baba’yı şarkılarını söyleyerek yad etti.

"ONU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Yıllardır Müslüm Gürses hayranlığı ile Muhterem Nur’un manevi oğlu olarak gördüğü 'Radikal Müslümcü' Mehmet Kara, “Müslüm Baba' arabesk müziğinin babasıdır. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Onu asla unutmayacağız” dedi.

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