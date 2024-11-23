Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı!
Galatasaray'ın Bodrum FK'yı mağlup ettiği maçın ardından saha içinde kısa süre bir gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera ile Kerem Demirbay tartışırken, araya giren takım arkadaşları ikiliyi sakinleştirdi.
- 1
Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürürken, maçın ardından saha içinde tatsız bir olay yaşandı.
- 2
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı.
- 3
Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı.
-
- 4
Takım arkadaşlarının telkinlerine rağmen tansiyon düşmedi ve iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü.
- 5
Tüm çabalara rağmen Muslera ve Kerem yaklaşık 1 dakika boyunca saha içinde hararetli şekilde tartışmaya devam etti.
- 6
Sarı-kırmızılı futbolcular deplasman tribünündeki taraftarlarla galibiyet sevincini yaşadığı sırada iki futbolcu arasındaki gerilim tatlıya bağlandı.
-