Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; futbolcuların maaşlarında yüzde 15 indirime gitmesi Galatasaray yönetimini sevindirdi. Uzun süredir özellikle yabancılarla maaş indirimi konusunda pazarlık halinde olan Cengiz yönetimi, şampiyonluk primi olarak da bu yüzde 15’in 5’ini futbolculara geri ödemeyi kabul etti. Başlarda yüzde 30 indirim bekleyen yönetimin teklifine sıcak bakmayan yabancıları müzakere süresince Kaptan Fernando Muslera’nın ikna ettiği öğrenildi. Başta takımın en çok kazananı ve yakın arkadaşı Radamel Falcao’yu ikna eden Uruguaylı eldiven, diğer takım arkadaşlarıyla bu süre boyunca bol bol ikna konuşması yaptı.