Muslera'da ayrılık zamanı!

Muslera ile kişisel dostluklarının olduğunu belirten Ruglio, "Her Uruguay’a gelişinde görüşürüz. Ne kadar teklif aldığını bilmiyorum ama Galatasaray’ın ona çok büyük bir teklif yaptığı söyleniyor. Buna rağmen ülkeye dönme niyeti uzun süredir var" ifadelerini kullandı.