Muslera 500, Barış Alper 100. maçına çıktı

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Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.

Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.

Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.