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        Haberler Dünya Musk, Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirdi! "Yavaş, yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz"

        Musk, Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirdi! "Yavaş, yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz"

        Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla platformda değişiklikler yapacağını belirtti. Twitter'ın yeni ismini X yapan Musk, kendi hesabını ve kullanıcı adını da X logosu ile değiştirdi. Musk yaptığı açıklamalarda yakında Twitter'ın tüm kuşlarına veda edileceğini belirtti.

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 11:44
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        • 1

          TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ

          Elon Musk, attığı tweet'te "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ardından Musk "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız" dedi.

        • 2

          TWİTTER, X OLUYOR

          Musk attığı tweetler ile Twitter'ın logosunun ve isminin resmen değişeceğini duyurdu. Kendi hesbından profil fotoğrafı ve resmi kullanıcı adını X logosu ile değiştiren Musk'ın hedefi Twitter'ı "Her şeyin uygulaması" yapmak.

        • 3

          MUSK X HARFİNİ SEVİYOR

          Musk'ın X harfini sevdiği biliniyor. Twitter'ın ana şirketinin adını X Crop'a çevirdi. xAI adlı bir yapay zeka şirketi kurdu, Tesla Model X olarak otomobil üretti ve çocuklarından birinin ismi de X AE A-XXII.

        • 4

          TWİTTER'IN DEĞERİ ÜÇTE BİR AZALDI

          Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından beri yaptığı en büyük değişikliklerden birisi olacağını belirten Fidelity, Twitter'ın değerinin artık üçte bir oranında azaldığını söyledi.

          Ancak Musk'ın planı bir logo ve isminden çok daha falzası gibi görünüyor.

          Kaynak: Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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