Musk'tan yeni girişim: x.ai

REKLAM advertisement1

Twitter’ın sahibi ve CEO’su Elon Musk, Google'dan OpenAI'ye kadar birçok şirkette çalışmış mühendislerden oluşan bir ekiple X.AI adlı bir yapay zeka şirketini kurduğunu duyurdu.

Girişim, birçok kez yapay zeka gelişiminin durdurulması gerektiğini ve sektörün düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Musk tarafından yönetilecek.

Musk bugün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla girişimin kurulduğunu duyurdu.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

"Bugün xAI oluşumunu duyuruyoruz. xAI’nin amacı, evrenin gerçek doğasını anlamaktır. 14 Temmuz Cuma günü Twitter Spaces sohbeti sırasında ekiple tanışabilir ve bize sorular sorabilirsiniz" dedi.