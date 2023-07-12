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        Musk'tan yeni girişim: x.ai

        Twitter ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, X.AI adlı bir yapay zeka girişiminin kurulduğunu duyurdu. X.AI, ChatGPT'ye bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 20:33
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
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        Twitter’ın sahibi ve CEO’su Elon Musk, Google'dan OpenAI'ye kadar birçok şirkette çalışmış mühendislerden oluşan bir ekiple X.AI adlı bir yapay zeka şirketini kurduğunu duyurdu.

        Girişim, birçok kez yapay zeka gelişiminin durdurulması gerektiğini ve sektörün düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Musk tarafından yönetilecek.

        Musk bugün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla girişimin kurulduğunu duyurdu.

        "Bugün xAI oluşumunu duyuruyoruz. xAI’nin amacı, evrenin gerçek doğasını anlamaktır. 14 Temmuz Cuma günü Twitter Spaces sohbeti sırasında ekiple tanışabilir ve bize sorular sorabilirsiniz" dedi.

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