Musk'ın 1453 tweeti tartışma yarattı: ‘Kapıyı kilitledim mi?’

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Musk'ın paylaşımının odak noktası ise bu kez Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiydi.
Musk paylaşımında, yatağında uyumakta olan bir Bizans askeri "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" derken çizilmiş. Resmin altında ise "Constantinople 1453" yazısı ile Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği yıla atıfta bulunuldu.
Musk'ın 1453 paylaşımı kısa sürede 250 binden fazla beğeni alırken, 21 bin kez paylaşıldı. Ancak Twitter'daki kullanıcıların çoğu bu paylaşımın ne amaçla yapıldığını anlayamadı.
Bu yüzden Elon Musk’ın Constantinople tweeti "Alay mı etti yoksa öz eleştiri mi yaptı?" tartışması da yarattı. Tartışmaya tarihçi yazar Emrah Sefa Gürkan da katılarak tarihi arka plan hakkında değerlendirme yaptı. Gürkan Musk'ın tweetinin altına yaptığı paylaşımında "Türk kuvvetleri şehre Bizanslıların korumasız bıraktığı (kilitsiz de olsa) bir kapıdan girdi. Bana şakanın neye dayandığını sordular. Basit versiyon: Osmanlılar şehre açık bir kapıdan girdi, sanki bu Truva savaşıymış gibi ama durum böyle değil. Şaka yok" diyerek durumu açıkladı.
Ancak kimi yatırımcılar Dogecoin paylaşımları nedeniyle saadet zinciri davası açılan Musk’a tepki gösterirken kimileri de Doge için gizli tüyo sandı ve bununla ilgili paylaşımlar yaptı.
* Görsel Twitter ve Reddit'ten alınmıştır.
Paylasimin altında "Constantinople ne zaman İstanbul oldu?" tartışması da yapıldı. Tartışmada Constantinople 1919’da İstanbul oldu diyenlerle 1453’ten sonra öyle anıldı diyenler arasında da sosyal medyada tartışmalar yaşandı.
Ancak Musk tartışmalara rağmen paylaşımlarındaki asıl nedeni paylaşmadı.
* Görsel Wikipedia'dan alınmıştır.
MUSK'A SAADET ZİNCİRİ DAVASI
ABD'de Kate Johnson isimli bir Dogecoin yatırımcısı geçtiğimiz gün dolandırıldığını iddia ederek Elon Musk'a toplamda 258 milyar dolarlık bir dava açmıştı.
New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltip ardından bilerek düşmesine yol açmakla suçlamıştı.
Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde, 2019 yılından bu yana Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığını bildikleri halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor" iddiasında bulunmuştu.
'Dogecoin Kripto Piramit Şeması' ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, tazminat olarak Dogecoin'in mayıstan bu yana yaşadığı değer kaybının 3 katını talep ediyor. Bu da 258 milyar dolara denk geliyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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