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        Haberler Gündem Çevre "Müsilaj örümcek gibi sardı" | Son dakika haberleri

        "Müsilaj örümcek gibi sardı"

        Müsilaj kabusu yeniden görülmeye başlandı. Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün ardından Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan da 'Müsilaj Marmara'yı örümcek gibi sardı' uyarısı geldi. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 29.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:04
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        "Müsilaj örümcek gibi sardı"
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        Geçtiğimiz günlerde, 'Marmara sessizce ölüyor’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün ‘Müsilaj örümcek ağı gibi Marmara’yı sardı’ uyarısını dile getirmiştim. Marmara’daki müsilajla ilgili ciddi bir uyarı da Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan geldi:

        * Müsilaj ekim ayı sonunda Erdek Körfezi’nde başladıktan sonra yaklaşık 45 günde İzmit Körfezi’ne ulaşarak güneyden kuzeye Marmara Denizi’ni örümcek ağı gibi sardı.

        * Yüzeyden itibaren 30 m derinliğe kadar tüm Marmara’yı kaplayan müsilaj bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladı.

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        * Üzerleri müsilajla battaniye gibi örtülmeye başlanan canlılar nefes almakta ve beslenmekte zorluk yaşıyor.

        * Müsilajla kaplanan deniz çayırları fotosentez yapamadıkları için tehlike altında. 2021 yılında yaşanan müsilaj esnasında kıyıdan 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi kıyısal alanındaki bütün sünger toplulukları öldü.

        * Eğer acilen tedbir alınmazsa 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre eden pinalar, 1 metrekaresi günlük 10 litreden fazla oksijen üreten deniz çayırları, dipte sabit yaşayan süngerler, mercanlar ve daha sayamadığımız yüzlerce canlı tehdit altındadır.

        * Müsilajın şimdiden yüzeye çıkmaya başlaması, suların ısınmasına paralel olarak yüzeye çıkma olasılığının arttığını, önlem alınmadığı takdirde de bizi çok zor bir ilkbahar ve yazın beklediğini göstermektedir.

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