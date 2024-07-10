Müsilaj Karadeniz'e de mi sıçradı? Valilikten açıklama

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Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin, ileri tetkik amaçlı alınan numunelere göre, müsilaj olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber kanalları ile sosyal medya mecralarında "Marmara'dan sonra Karadeniz'de de görüldü", "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor" şeklinde yayımlanan haber ve iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran 2024 tarihinde yapılan ilk incelemelerde, durumun müsilaj olmadığının değerlendirildiği hatırlatıldı.

REKLAM Açıklamada, tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için ileri tetkik amaçlı su numuneleri alındığı belirtildi. Numunelerin, "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, bakteriyolojik analiz ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce 12 farklı noktadan su numunesi daha alınarak analiz edildiği vurgulandı. Açıklamada, alınan numuneler üzerinde yapılan analizler sonucunda, söz konusu kurumlar tarafından hazırlanan raporlara göre köpüklenmenin, kesin olarak müsilaj olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.​​​​​​