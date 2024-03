'Musikişinas' İstanbul Film Festivali'nde

REKLAM advertisement1

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında izleyicilerle buluşmak üzere gün sayıyor. Sinemaseverler ve müzik tutkunları için festivalin özel bölümü olan Musikişinas, festivalde tekrar yerini alıyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin benzersiz ve etkileyici hikâyelerini beyazperdeye taşıyan Musikişinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor, izleyicileri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor, müzik rotalarının tam ortasına ya da konser salonunun benzersiz atmosferine davet ediyor.

Seçkide yer alan filmler :

Stop Making Sense / Jonathan Demme

Stop Making Sense, Talking Heads'in efsanevi performansını Hollywood Pantages Tiyatrosu'ndan beyazperdeye taşıyor. Yönetmen Jonathan Demme tarafından çekilen bu konser filmi, 40. yıldönümü için yeniden restore edilmiş ve tüm şarkıları güncellenmiş versiyonlarıyla sunuyor. Talking Heads'in unutulmaz şarkıları arasında "Naive Melody", "Psycho Killer", "Burning Down the House", "Once in a Lifetime" ve "Genius of Love" yer alıyor. Bu film, müzikseverler için gerçek bir hazine.

Ryuichi Sakamoto | Opus / Neo Sora

Ryuichi Sakamoto, kanserle olan mücadelesinin ardından 28 Mart 2023’te hayatını kaybetti. Son performansı olarak, sadece kendisi ve piyanosunun yer aldığı bir konser filmiyle ayrıldı. Film, Sakamoto'nun seçtiği ve sıraladığı yirmi parçayı içeriyor ve sanatçının hayatını müziği aracılığıyla sözsüz bir şekilde anlatıyor. Film, Sakamoto'nun oğlu Neo Sora tarafından yönetildi ve Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.

REKLAM

Dimitris Skyllas: afterpop / Dimitris Zivopoulos

.png

Otuz beş yaşındaki kışkırtıcı besteci Dimitris Skyllas, çağdaş müziğin inceliklerini paylaşıyor; geleneksel klasik müzik tanımının dışında düşünmek gerektiğini belirtiyor. afterpop, Skyllas’ın BBC Senfoni Orkestrası için bestelediği Kyrie Eleison'un yazımından icrasına kadar tüm sürece odaklanarak günümüzün müzik anlayışına katkıda bulunuyor. Çalışmalarında geleneksel ritüeller, ağıtlar, inanç, şiirsel imgeler gibi kavramlardan beslenen Skyllas’ın, son yapıtı Son İlahi’nin dünya prömiyeri, yapıtı sipariş eden İstanbul Müzik Festivali’nde gerçekleştirilecek.

Gloria! / Margherita Vicario

Yaşamın neşeli melodileriyle dolu bu müzikal tarihi baştan yazarak 18. yüzyıl İtalya'sında bir manastırda, pop müziği icat eden genç kadın müzisyenlerin öyküsünü anlatıyor. Gloria!, Venedik'teki bir manastırın yatılı kız okulunda geçiyor. Besteci Margherita Vicario'nun yönettiği bu ilk uzun metrajlı film, prömiyerini prömiyerini Altın Ayı için yarıştığı Berlin Film Festivali’nde yaptı.

Boléro / Anne Fontaine

1920’lerde, Paris'in altın çağında, ünlü koreograf Ida Rubinstein, yeni bale gösterisi için müzik bestelemesi için Maurice Ravel'i seçer. Ravel, zihnini meşgul eden anılardan esinlenerek Boléro adlı eşsiz bestesini yaratır. Anne Fontaine'in Rotterdam Film Festivali'nde prömiyerini yapan bu yeni biyografi filmi, ünlü moda tasarımcısı hakkında çektiği 2019 yapımı "Coco avant Chanel" kadar renkli ve tutku dolu.