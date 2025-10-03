Habertürk
        Haberler Müzik Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) 25'inci yılını kutladı

        MSG 25'inci yılını kutladı

        MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), 25'inci yılını üyeleri, dostları ve basın mensuplarıyla birlikte özel bir gecede kutladı

        Giriş: 03.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:59
        25'inci yılını kutladı
        MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) 25'inci yılını kutladı. Geceye MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, MSG YK üyesi Birol Namoğlu, MSG YK üyesi Zeynep Talu, Ömür Gedik, Güliz Ayla, Çakal, Murat Evgin ve Canozan gibi pek çok MSG üyesi müzisyenin yanı sıra basın mensupları ve MSG dostları da katıldı.

        Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, gecede yaptığı konuşmada sanatçıların emeğini koruma yolunda 25 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla beraber bu özel yıl dönümü gecesinin, sanatçılar arasındaki dayanışmayı pekiştiren ve müzik dünyasının kalbinde unutulmaz bir hatıra bırakan bir buluşma olduğunu belirtti.

        Ferhat Göçer
        Ferhat Göçer

        "HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

        Ferhat Göçer, "Nereye baksam bir dostumu, bir meslektaşımı görüyorum. Bizler hayatını müziğe adamış insanlarız ve sizler de bu yolculuğun en değerli partnerlerisiniz. Söz yazarlarımız, yapımcılarımız, müziğe gönül veren tüm dostlarımız… Hep birlikte 25 yıldır bize güç verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yükümüzü sırtlanan, zor şartlar altında bu mücadeleyi sürdüren tüm profesyonel ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bugüne kadar görev almış tüm başkanlarımızı tek tek yürekten selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

        "40 KİŞİLİK HAYAL, 10 BİN KİŞİLİK AİLEYE DÖNÜŞTÜ"

        Gecede söz alan Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Talu, "25 yıl önce 40 kişi bir araya gelerek bir bebeği büyütmek için imza attık. Bugün ise 10 bini aşkın üyemiz ve yüz binlerce dostumuzla kocaman bir aile olduk. Levent’teki küçük bir ofiste temellerini attığımız kurumun bu kadar büyük bir yapıya dönüşeceğini biz bile tahmin etmiyorduk. Bu yolculukta bize en başından beri destek veren tüm üyelerimize, iş ortaklarımıza, emeğimizi görünür kılan basın dostlarımıza, özveriyle çalışan ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

        Zeynep Talu
        Zeynep Talu

        MSG’nin 25'inci yıl kutlaması, kuşaktan kuşağa aktarılan müziğin birleştirici gücüyle; usta sanatçılar ile genç müzisyenleri aynı kutlamada, aynı heyecanda buluşturdu. Keyifli sohbetler ve sıcak kutlamalara eşlik eden Serhat Sokulgan ve Cenk Erden’in DJ performanslarıyla gece devam etti.

        #Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği

