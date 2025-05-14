İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısını Ankara'daki Lozan Parkı'nda gerçekleştirdi. Dervişoğlu özetle şunları söyledi:

"Cumhuriyet bunlar için gasp etmeye çekinmedikleri irade için 1 günlük oy kullanma seremonisidir. İktidar ve ortakları terör ve teröristle kendisini eşitlemiş bir örgüttür. Katranı şeker diye satan bir örgüttür. Biz bu zehri yemeyiz bu katranı da yutmayız. Tapu senedimiz olan Lozan'ı inkar eden, Türkiye'yi inkarcı ve işgalci ilan eden, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset hakkı isteyen, emperyalist güçlerden aldıkları cesaretle hareket eden bu teröristlerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz.

Federasyon, kanton hayallerinden uzaklaşıp, Türkiye'yi daha büyük felaketlerle baş başa bırakacak belalardan cayacaklar mı? Şimdi herkes barış havarisi olmuş biz sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini karartacak bu yıkım sürecine asla müsaade etmeyeceğiz. Ekim ayında başlattıkları son kalkışmanın ön adımları tecrübe ettik.

"BU BİR SİRKTİR, HOKKABAZLIKLARLA DOLU BİR SİRK"

Terör örgütünün Cumhur ittifakına katılacağını söylemiştim. Sirkin özü budur. Bu bir sirktir, yalanlarla, hokkabazlıklar dolu bir sirktir. Bu sirkte yılanların rengini nasıl değiştirdiğini gösteriyorlar. Papağanlar da ezberletilmiş cümlelerle millete akıl veriyorlar. Her gün vatanın her karışında toplanmalıyız. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh dün olduğu gibi bugün de tüm vatandır.

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"HERKESİN ROLÜ TEK TEK DAĞITILMIŞ"

Sevr'in barış olarak sahnelendiği oyun uygun aktörlerle yeniden karşımızdadır. Emperyalizmin yönetmen olduğu bu oyunda herkesin rolü tek tek dağıtılmıştır. Bu akışa müsaade edersek, hayata geçirilecektir. Garbın afakını çelik zırhlı duvarların sarmasını beklemeyeceğiz.

"ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"

Bu ihaneti durdurmak ve kastedenlerin de hesap vermesinden sorumluyuz. 101 yıl sonra bu suikast yine yıkılacaktır. Bugün ecdadımıza, şehitlerimize sahip çıkma günüdür. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast eden kuruluşların hepsi karşımızdadır."