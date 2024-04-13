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        Haberler Magazin Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

        Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

        Son olarak SHOW TV'nin 'Aile' dizisinde rol alan Musa Uzunlar, bayram tatilini geçirmek için gittiği Kaz Dağları'nda Türkan Şoray ile karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:37
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        "Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı"
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        Musa Uzunlar, bayram tatilinde Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray ile karşılaştı. Kazdağları'nda bulunan Uzunlar, Türkan Şoray ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

        Usta oyuncu, paylaşımına "Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı. Sizlerin de bayram sevinciniz hiç eksilmesin" notunu düştü.

        "O sahnede oynamak istemedim"
        "O sahnede oynamak istemedim"
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        #Türkan Şoray
        #Musa Uzunlar

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