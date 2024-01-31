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        Haberler Gündem Muş'un Varto ilçesine bağlı köy yoluna çığ düştü

        Muş'un Varto ilçesine bağlı köy yoluna çığ düştü

        Muş'un Varto ilçesine bağlı Tuzlu ve Taşlıyayla köyünü birbirine bağlayan yola çığ düştü. Can kaybı yaşanmayan olayın ardından İl Özel İdaresi ekipleri kalınlığı 4 metreyi bulan karı 2 saatlik çalışmayla temizledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:37
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        Köy yoluna çığ düştü
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        Olay, Varto ilçesine bağlı Tuzlu ve Taşlıyayla köyünü birbirine bağlayan yolda meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma ve genişletme çalışması yaptıkları yolun dağ eteğindeki bölümüne çığ düştü.

        Ekiplerin bulunmadığı bölgedeki 60 metrelik alana tonlarca kar düştü. Can kaybı ya da yaralanma olmayan olayın ardından İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ekipler yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kar yığınını 2 saatlik çalışmayla temizleyerek köy yolunu ulaşıma açtı.

        Muş İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede köy yollarını açık tutabilmek için çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

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        #muş
        #Varto
        #haberler
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