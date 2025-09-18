Habertürk
        Muş'ta kadınların süt sağım mesaisi sürüyor | Son dakika haberleri

        Muş'ta kadınların meradaki süt sağım mesaisi sürüyor

        Muş'un Korkut ilçesinde kadınların meradaki süt sağım mesaisi devam ediyor. Kadınlardan Makbule Süzen, "İşimiz besicilik. Artık hava soğudu, merada koyun sağmanın son zamanları. Kışlık ihtiyacımız olan peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Burada 10 kadın her gün süt sağıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:50
          Muş'un Korkut ilçesinde kadınların meradaki süt sağım mesaisi sürüyor.

          Yolgözler köyünde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan kadınlar, her gün traktörle küçükbaş hayvanlarının otlatıldığı meraya geliyor.

          Burada keçi ve koyunların sağımını yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir ve tereyağı gibi ürünlerin bir kısmını kışlık ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satıyor.

          Kadınlardan Makbule Süzen, geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi.

          Merada süt sağma mesailerinin devam ettiğini belirten Süzen, "İşimiz besicilik. Artık hava soğudu, merada koyun sağmanın son zamanları. Kışlık ihtiyacımız olan peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Burada 10 kadın her gün süt sağıyoruz" dedi.

          Meryem Dönmez ise "Birkaç gün sonra keçiler artık sağılmayacak. Süt sağma sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yazın iki kez sağım yapıyorduk, şimdi ise bir kez sağıyoruz. Süt verimi iyice düştü" diye konuştu.

          Köyde 7 bin küçükbaş hayvanın olduğunu dile getiren çiftçi Selahattin Kalındudak da "200 haneli köyde herkes hayvancılık yapıyor. Hayvancılıkla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hava soğudu, kışın hayvanlara 5 ay içeride bakacağız. Zor koşullarda hayvancılık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

