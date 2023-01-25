Murphy Kanunları Nedir ve Ne İşe Yarar? Murphy Kanunları Nasıl Ortaya Çıktı?

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Günlük hayatta sıkça duyulan Murphy Kanunları nedir ve ne işe yarar? Ayrıca Murphy Kanunları nasıl ortaya çıktı? İşte bütün cevaplar için hemen okumaya başlamalısınız.

Murphy Kanunları Nedir?

Murphy Kanunları 1990 yılında Edward A. Urphy tarafından ortaya konmuştur. Başarısızlıkların, yanlışların, işlerin ters gidişinin incelendiği özdeyişlerdir.

Aslında temeli ise şu söze dayanıyor: ‘Eğer bir işi halledebilmek için birden fazla olasılık bulunuyorsa ve bu olasılıklardan birisi istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık kesinlikle gerçekleşecek.’

Yani bir olumsuzluk yaşarsanız mutlaka üst üste gelecektir ya da işleriniz tersine döndüyse bir süre böyle devam edecektir. Örneğin, sabah uyanamadınız ve binmeniz gereken otobüsü kaçırdınız. Bu kanuna göre sonrasında bindiğiniz otobüs ya çok yavaş ilerleyecek ya da sizi geciktirecek.

Murphy Kanunları Ne İşe Yarar?

Murphy Kanunları gerçek mi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Üst üste gelen sinir bozucu aksilikler bu kanunların geçerli olduğunun en büyük kanıtıdır. Eğer yanlış yapma durumunuz varsa kesinlikle yapacaksınız.

Murphy Kanunları ne işe yarar? Buna verilecek net bir cevap yoktur ama kısaca; içinde bulunduğunuz ve yaşadığınız peş peşe gelen olumsuzluklarınızı ifade eden en iyi kavramdır.

Buna ek olarak;

- Olumsuz sonuçlanma ihtimali olan olaylara yaklaşımınızı düzeltebilirsiniz

- Öncesinde önlemler almaya çalışabilirsiniz

- Tahminlerinizi yönlendirebilirsiniz.

- Eğer geri dönüşü olmayacağını biliyorsanız da bir sonraki işlerinizi yaparken daha fazla dikkat edebilirsiniz.

Bu gibi durumlar gündelik hayatta sıkça başımıza geliyor. Bu sebeple de çoğumuzun aklına gelen ilk şey Murphy Kanunları olabiliyor.

Murphy Kanunları Nasıl Ortaya Çıktı?

Murphy yasaları olarak da adlandırabileceğimiz bu durum, çok ilginç bir şekilde ortaya çıkmıştır. Mühendis olan Edward A. Murphy Jr. Bir çarpışma testi üzerinde çalışıyor. ama kablolarda bir hata bulduğu için sonuca varamıyor. Ne kadar uğraşsa da bir türlü o başarıyı elde edemiyor. Bu süreçte de şöyle bir söz söylüyor: ‘Bir işi yanlış yapmanın bir yolu varsa ben onu kesinlikle bulurum’

İşte bundan sonrasında da 1950 yılından itibaren Murphy Kanunları kavram haline geliyor ve zaman içerisinde de yayılıyor. Hatta 1958 yılında da Webster’in sözlüğünde Murphy Kanunları görülmeye başlanıyor. Sonrasında kamuoyu tarafından da doğruluğu test ediliyor ve sıkça söylenmeye başlanıyor.

Aslında Murphy yasaları dediğimizde her zaman olumsuz şeyler de gerçekleşmiyor. Çok nadir de olsa iyi şeyler üzerinde de etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Gündelik hayatta daha çok olumsuz durumlarla karşılaşıldığı için bu durumlar fazla dile getirilmiyor.

Murphy Yasaları Neleri İçeriyor?

En çok kullanılan ve bilinen Murphy yasalarını da sizlere şu şekilde maddeleyelim:

- Herhangi bir işin ters gitmesine sebep olacak durumları ortadan kaldırmaya çalışsanız bile mutlaka o durumun ters gitmesine sebep olacak başka şeyler yaşanacaktır.

- Bir şey arıyorsanız, en son aradığınız yerde olacaktır.

- Bir şeyi ne kadar çok isterseniz, onu başarma ihtimaliniz de o kadar düşecektir.

- Sabahtan ters şeyler yaşamaya başladıysanız gün ortasına kadar böyle devam edecektir.

- Bir işin ters gitme ihtimali varsa o iş kesinlikle ters gidecektir.

- Umutla beklediğiniz bir şey varsa, ancak ondan vazgeçtiğiniz anda gerçekleşecektir.

Eğer böyle durumları sıkça yaşıyorsanız Murphy Kanunlarının yürürlükte olduğunu ve gerçekten de yaşandığını unutmayın!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos