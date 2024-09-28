Murgul Karagöl sonbahar öncesi yeşil pozunu son kez verdi

Karagöl'ün eşsiz güzelliği karşısında etkilenen ziyaretçilerden Zeki Karakullukçu "Murgul Damar Karagöl, doğal zenginliği olan güzel bir yer. Gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Herkese bu muhteşem doğayı görmelerini tavsiye ediyorum"dedi.

Erdal Kaya ise "Ben daha önceden birkaç kez gelmiştim. Bu kez arkadaşlarımı getirdim, onlar da geldi gördü çok beğendiler. Bir an önce buranın turizm açılmasın bekliyorum" ifadelerine yer verdi.