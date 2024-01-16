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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Murathan Mungan Pera Müzesi'nde

        Murathan Mungan Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi 'Yazar-Editör Sohbetleri' etkinliğinde 25 Ocak Perşembe günü, yazar Murathan Mungan ile yeni romanı 995 km'nin yayıma hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı editör Müge Gürsoy Sökmen'i konuk ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:53
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        Murathan Mungan Pera Müzesi'nde
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        Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen “Yazar-Editör Sohbetleri”, yazar Murathan Mungan ile yeni romanı 995 km’nin yayıma hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı editör Müge Gürsoy Sökmen’i konuk ediyor.

        Mungan, sürükleyici bir kara polisiye olarak kaleme aldığı 995 km’de, edebiyatımızda ender rastlanan, beklenmedik bir başkahramanın peşinde, ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damga vuran olaylar eşliğinde okurları nefes nefese bir yolculuğa davet eden usta yazar, romanın yazılış sürecinden kimi kesitleri, kitabı yayıma hazırlayan yayıncı ve editör Müge Gürsoy Sökmen ile sohbetinde okurlarıyla paylaşacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek ücretsiz 25 Ocak Perşembe saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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        #Pera Müzesi
        #Murathan Mungan
        #Müge Gürsoy Sökmen
        #Kitap
        #995 km
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