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"2020 Model", çoğu Murathan Mungan’ın bu albüm için özel olarak yazdığı sözlerden yapılmış yepyeni şarkılardan oluşuyor.

Tüm dijital dinleme platformlarına ve müzik marketlerine 7 Şubat 2020 Cuma günü sunulacak albümde yer alan değişik tarzlardaki parçalar, 26 farklı şarkıcı ve topluluk tarafından seslendirildi.

Tamamı kendisinin yazdığı sözlerden oluşan üç albümün sahibi Murathan Mungan'ın, yine farklı şarkıcı ve toplulukların seslendirdiği 2004 yılında çıkan "Söz Vermiş Şarkılar" ve 2006 yılında yayınlanan Müslüm Gürses'in "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümlerden sonra, hazırlığı bir yıldan fazla süren "2020 Model" çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.

“2020 MODEL” ŞARKI LİSTESİ

Kehribar Sarı

1. Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel

2. Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem

3. Kırılgan, Jehan Barbur

4. Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay

5. Aşk Bin Defa, Çamur

6. Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol

7. Sert Adam, Can Algeç

8. Aşk Bu, Nükhet Duru

9. Otel Odaları, Çağatay Akman

10. Saklarım, Bora Duran

11. Ezber, Six Pack

12. Ters Orantı, Nuri Harun Ateş

13. Kahramanlık Tangosu, Sema Moritz

Gri Pembe

1. Pencerelerde, Hande Mehan

2. O Benden Önce, Ozan Anlaş

3. Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini

4. Yaz Yanığı, Teoman

5. Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah

6. Güz Defteri, Koray Candemir

7. Ben Uyurken Tut Beni, Kalben

8. Zalime Kolay, Batu Akdeniz

9. Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian

10. Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu

11. Geçiyorum, Aylin Aslım&Ah! Kosmos

12. Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise

13. Gecenin Eldiveni, Ozbi, eşlik eden: Murathan Mungan