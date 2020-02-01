01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"2020 Model", çoğu Murathan Mungan’ın bu albüm için özel olarak yazdığı sözlerden yapılmış yepyeni şarkılardan oluşuyor.
Tüm dijital dinleme platformlarına ve müzik marketlerine 7 Şubat 2020 Cuma günü sunulacak albümde yer alan değişik tarzlardaki parçalar, 26 farklı şarkıcı ve topluluk tarafından seslendirildi.
Tamamı kendisinin yazdığı sözlerden oluşan üç albümün sahibi Murathan Mungan'ın, yine farklı şarkıcı ve toplulukların seslendirdiği 2004 yılında çıkan "Söz Vermiş Şarkılar" ve 2006 yılında yayınlanan Müslüm Gürses'in "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümlerden sonra, hazırlığı bir yıldan fazla süren "2020 Model" çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.
“2020 MODEL” ŞARKI LİSTESİ
Kehribar Sarı
1. Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel
2. Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem
3. Kırılgan, Jehan Barbur
4. Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay
5. Aşk Bin Defa, Çamur
6. Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol
7. Sert Adam, Can Algeç
8. Aşk Bu, Nükhet Duru
9. Otel Odaları, Çağatay Akman
10. Saklarım, Bora Duran
11. Ezber, Six Pack
12. Ters Orantı, Nuri Harun Ateş
13. Kahramanlık Tangosu, Sema Moritz
Gri Pembe
1. Pencerelerde, Hande Mehan
2. O Benden Önce, Ozan Anlaş
3. Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini
4. Yaz Yanığı, Teoman
5. Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah
6. Güz Defteri, Koray Candemir
7. Ben Uyurken Tut Beni, Kalben
8. Zalime Kolay, Batu Akdeniz
9. Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian
10. Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu
11. Geçiyorum, Aylin Aslım&Ah! Kosmos
12. Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise
13. Gecenin Eldiveni, Ozbi, eşlik eden: Murathan Mungan
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