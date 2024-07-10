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        Haberler Bilgi Yaşam Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kariyeri ve hayatı

        Murat Zorluoğlu kimdir? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri nasıl?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Diyarbakır, Malatya ve Elazığ dahil olmak üzere 5 ilin valileri değişti. Bunlardan en çok merak edilen isim Diyarbakır Valiliği'ne getirilen Murat Zorluoğlu oldu. Yükseköğrenimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan yeni Vali Murat Zorluğlu'nun hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgileri haberimizde derledik. Peki Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 08:18 Güncelleme: 10.07.2024 - 08:18
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        • 1

          Murat Zorluoğlu hayatı ile milyonların gündeminde. Dün akşam yayınlanan Resmi Gazete atama kararı ile Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oldu. Zorluoğlu’nun Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladığı biliniyor. Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri nasıl? İşte hakkındaki tüm detaylar

        • 2

          MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

          1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

          Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

          Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

          15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2108 yıllarına ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

          2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

        • 3

          2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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