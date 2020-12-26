"Yılbaşında evdeyiz"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Ramo'nun oyuncusu Murat Yıldırım, önceki gün Faslı eşi Iman Elbani ile birlikte Bebek'te görüntülendi.

Bir bankada işlem yaptıran Yıldırım, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. 'Ramo'nun çekimlerinin keyifli geçtiğini söyleyen Murat Yıldırım, yılbaşını İstanbul'da evlerinde geçireceklerini söyledi.