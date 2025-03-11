Murat Yıldırım ve Iman Elbani'den, "Karda aşk" paylaşımı
Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım, romantik bir kar tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani romantik bir kar tatiline çıktı.
Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 2016'da hayatlarını birleştirdikten sonra, 2022'nin Ekim ayında kızları Miray'ın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.
Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren çift, bu kez de karlar altındaki romantik kaçamaklarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
Ortak bir gönderi yayımlayan ikili tatillerinden özel anları bir araya getirdikleri bir video yayımladı.
Ünlü çift , bulundukları bu romantik paylaşıma ise "Karda aşk" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram