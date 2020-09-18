41 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili şunları söyledi:

Şunu buradan anlayın, ben set kazasında boşuna sakatlanmadım. Gerçek sahneler çekiyoruz. Çektiğimiz sahneler zor elbette sakatlık ve bazı talihsiz olaylarla karşılaşabiliriz bu da bizim oyunculuğumuzun kalitesini gösterir.