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        Haberler Magazin Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca... - Magazin haberleri

        Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca...

        Birçok kişi çocuğunun veya çocuklarının fotoğraflarını / videolarını çeşitli nedenlerden dolayı sosyal medya hesaplarından yayımlamıyor. Bu durum, birçok ünlüde de görülüyor. Murat Yıldırım da o ünlülerden biriydi. Ta ki kayın pederinin tansiyonu yükselene kadar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:39
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          2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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          Murat Yıldırım ile Iman Elbani, meslektaşlarının aksine kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etmiş ve kızları Miray'ın yüzünü hiç göstermemişti. Fakat çiftten sürpriz bir paylaşım geldi.

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          Kayınpederi Bouchaib El Bani'nin torunu Miray'ın fotoğrafını paylaşınca, Murat Yıldırım, kızının yüzünü göstermek zorunda kaldı.

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          "KAYINPEDERİN TANSİYONU YÜKSELMİŞ"

          Kızıyla videosunu yayımlayan Murat Yıldırım, paylaşımına; "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle..." ifadelerini not düştü.

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