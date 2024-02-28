Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca...
Birçok kişi çocuğunun veya çocuklarının fotoğraflarını / videolarını çeşitli nedenlerden dolayı sosyal medya hesaplarından yayımlamıyor. Bu durum, birçok ünlüde de görülüyor. Murat Yıldırım da o ünlülerden biriydi. Ta ki kayın pederinin tansiyonu yükselene kadar
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2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Murat Yıldırım ile Iman Elbani, meslektaşlarının aksine kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etmiş ve kızları Miray'ın yüzünü hiç göstermemişti. Fakat çiftten sürpriz bir paylaşım geldi.
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Kayınpederi Bouchaib El Bani'nin torunu Miray'ın fotoğrafını paylaşınca, Murat Yıldırım, kızının yüzünü göstermek zorunda kaldı.
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"KAYINPEDERİN TANSİYONU YÜKSELMİŞ"
Kızıyla videosunu yayımlayan Murat Yıldırım, paylaşımına; "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle..." ifadelerini not düştü.