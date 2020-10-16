Geçtiğimiz aylarda düşük yapan ve eşinin her anında yanında olan oyuncu, "Iman'ın burada benden başka kimsesi yok. Ailesi, akrabası ya da arkadaşları yok. O yüzden ben her zaman yanındayım" dedi.

Ardından muhabirlere "Kolay gelsin" diyen ikili, lüks marka araçları ile hızla oradan ayrıldı.