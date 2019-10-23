"CUMA GÜNLERİ ONLARIN ADETLERİNE GÖRE FAS YEMEKLERİ YERİZ"



Faslı eşinin Türk yemeklerini beğendiğini söyleyen Yıldırım, “Haftanın belli günleri var. Cuma günleri onların adetlerine göre Fas yemekleri yeriz. Diğer günlerde de Türk yemekleri yiyoruz” demişti.