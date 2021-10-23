Show TV’nin yeni dizisi 'Aziz'de rol alan Murat Yıldırım, 2016'da Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evlilikleri süren çiftten Elbani, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.
Soluğu Kapadokya'da alan ikiliden Yıldırım, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Eşiyle balon turu yapan ünlü oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı.
"HEP SEN GİBİ BİRİNİ İSTEDİM BEN"
Murat Yıldırım, gönderisine, "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim... İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın." sözlerini not düştü.
"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Eşinin paylaşımının ardından pastasını üflerken çekilen videoyu yayınlayan Iman Elbani ise şu ifadeleri kullandı:
Bebeğim bana mutlu ve güzel bir doğum günü dilediğin için teşekkür ederim. Beni özel hissettirmek için zaman ayıran herkese teşekkür ederim. Her yerdeki güzel hayranlara çok teşekkürler, günümü harika bir gün haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Kalbimin derinliklerinden, sana, sevgili kocam, sürekli verdiğin için teşekkürler. Ayrıca doğum günümü ailemden, arkadaşlarımdan ve hayranlarımdan karşılayan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor, bu yüksek duygu ve hisler için teşekkür ediyor, herkese uzun ömür ve kalıcı mutluluklar diliyorum.
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