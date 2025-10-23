Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye: Canım karım iyi ki hayatımızdasın

        Murat Yıldırım'dan romantik kutlama

        Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani'nin 43'üncü yaşını duygusal bir mesaj ile kutladı; "Sevgilim, canım karım, her şeyim... Miray'ımın annesi İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizim hayatımızdasın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Canım karım iyi ki hayatımızdasın"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2016'da Murat Yıldırım ile evlenen, 2006 Fas Güzeli Iman Elbani, 43'üncü yaşına girdi.

        Murat Yıldırım, eşinin doğum günü için üzerinde "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun canımız, her şeyimiz..." yazan bir pasta yaptırdı.

        Kızı Miray ve eşi Iman Elbani ile çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Murat Yıldırım, paylaşımına; "Sevgilim, canım karım, her şeyim... Miray'ımın annesi İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizim hayatımızdasın. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini not düştü.

        Ayrıca eşine kırmızı gül buketi yaptıran Murat Yıldırım, karta; "Sevgilim, canım karım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Yıldırım
        #Iman Elbani

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Habertürk Anasayfa