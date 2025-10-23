2016'da Murat Yıldırım ile evlenen, 2006 Fas Güzeli Iman Elbani, 43'üncü yaşına girdi.

Murat Yıldırım, eşinin doğum günü için üzerinde "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun canımız, her şeyimiz..." yazan bir pasta yaptırdı.

Kızı Miray ve eşi Iman Elbani ile çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Murat Yıldırım, paylaşımına; "Sevgilim, canım karım, her şeyim... Miray'ımın annesi İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizim hayatımızdasın. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini not düştü.

Ayrıca eşine kırmızı gül buketi yaptıran Murat Yıldırım, karta; "Sevgilim, canım karım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" yazdı.