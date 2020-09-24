Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak 8.25'ten 10.25'e çekti. Böylece 6 Temmuz 2019'da göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın döneminde ilk kez faiz artırımı kararı alınmış oldu. Murat Uysal göreve başladığında politika faizi yüzde 24 seviyesindeydi.

Göreve başladıktan 1 ay sonra Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) o dönem beklentileri aşan bir şekilde 425 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 19.75'e çekti. Hemen 1 ay sonraki toplantıda da 325 baz puanlık faiz indirim kararı geldi. Ekim ayındaki toplantıda da PPK indirim serisine devam ederek 250 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekti. Ardından aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi daha geldi.

İNDİRİMDE DÜNYA LİDERİ

Murat Uysal, göreve başladıktan sonra alınan 1200 baz puanlık indirim kararlarıyla Merkez Bankası 2019 yılında dünyada en çok faiz indiren merkez bankası olmuştu.

İndirim furyası 2020 başında da devam etti. PPK politika faizini ocakta yüzde 12'den 11.25'e, şubatta ise 11.25'ten 10.75'e çekti. Mart ve nisan aylarında ise 100'er baz puanlık iki indirim daha geldi. Mayısta koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle indirimlerin son bulması beklenirken PPK 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8.25'e düşürdü. Böylece 2020'nin ilk 5 ayında politika faizi 375 baz puan indirildi.

TÜRKİYE 9 SIRA YÜKSELDİ

Bu yıl haziran, temmuz ve eylül aylarında ise PPK, faize dokunmadı. Yani Uysal başkanlığındaki PPK 9 kez üst üste indirime gitmesinin ardından 3 toplantıyı pas geçti. Bugün ise PPK politika faizini yüzde 8.25'ten 10.25'e çıkardı.

Bu son faiz artırımıyla Türkiye küresel faiz liginde 30. sıradan 21. sıraya yükseldi. Yani dünyada politika faizi en yüksek 21. ülke oldu.

DÜNYADA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER:

Sıra Ülke Politika faizi (%) 1 Venezuela 38.98 2 Arjantin 38 3 Zimbabve 35 4 Yemen 27 5 Liberya 25 6 Surinam 25 7 Kongo 18.5 8 İran 18 9 Haiti 17 10 Sudan 15.8 11 Angola 15.5 12 Sierra Leone 15 13 Gana 14.5 14 Özbekistan 14 15 Uruguay 13.8 16 Malawi 13.5 17 Gine 11.5 18 Nijerya 11.5 19 Tacikistan 10.75 20 Mozambik 10.25 21 Türkiye 10.25 22 Gambiya 10 23 Nikaragua 10 24 Güney Sudan 10 25 Madagaskar 9.5 26 Mısır 9.25 27 Ekvador 9.12 28 Kazakistan 9 29 Moğolistan 9 30 Sao Tome 9 31 Gürcistan 8 32 Zambiya 8 33 Belarus 7.75 34 Etiyopya 7 35 Kenya 7 36 Maldivler 7 37 Myanmar 7 38 Pakistan 7 39 Uganda 7 40 Butan 6.86 41 Tunus 6.75 42 Azerbaycan 6.5 43 Burundi 6 44 Ukrayna 6 45 Brunei 5.5



Faiz liginde ilk sırayı yüzde 38.98 ile Venezuela ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 38 ile Arjantin ve yüzde 35 ile Zimbabve takip ediyor.