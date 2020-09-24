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Murat Uysal başkanlığında PPK ilk kez faiz artırımına gitti

Merkez Bankası Murat Uysal, göreve başladıktan sonra, PPK 9 kez üst üste faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e çekmişti. Koronavirüs salgınıyla beraber PPK sonraki 3 toplantıda faize dokunmadı. Bugün ise 200 baz puanlık faiz artırımı geldi. Böylece Uysal başkanlığında ilk kez faiz artırılmış oldu. Bu artırımla beraber Türkiye 9 sıra yükselerek dünyada politika faizi en yüksek 21. ülke oldu

24.09.2020 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Uysal başkanlığında PPK ilk kez faiz artırımına gitti

Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak 8.25'ten 10.25'e çekti. Böylece 6 Temmuz 2019'da göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın döneminde ilk kez faiz artırımı kararı alınmış oldu. Murat Uysal göreve başladığında politika faizi yüzde 24 seviyesindeydi.

Göreve başladıktan 1 ay sonra Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) o dönem beklentileri aşan bir şekilde 425 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 19.75'e çekti. Hemen 1 ay sonraki toplantıda da 325 baz puanlık faiz indirim kararı geldi. Ekim ayındaki toplantıda da PPK indirim serisine devam ederek 250 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekti. Ardından aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi daha geldi.

İNDİRİMDE DÜNYA LİDERİ

Murat Uysal, göreve başladıktan sonra alınan 1200 baz puanlık indirim kararlarıyla Merkez Bankası 2019 yılında dünyada en çok faiz indiren merkez bankası olmuştu.

İndirim furyası 2020 başında da devam etti. PPK politika faizini ocakta yüzde 12'den 11.25'e, şubatta ise 11.25'ten 10.75'e çekti. Mart ve nisan aylarında ise 100'er baz puanlık iki indirim daha geldi. Mayısta koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle indirimlerin son bulması beklenirken PPK 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8.25'e düşürdü. Böylece 2020'nin ilk 5 ayında politika faizi 375 baz puan indirildi.

TÜRKİYE 9 SIRA YÜKSELDİ

Bu yıl haziran, temmuz ve eylül aylarında ise PPK, faize dokunmadı. Yani Uysal başkanlığındaki PPK 9 kez üst üste indirime gitmesinin ardından 3 toplantıyı pas geçti. Bugün ise PPK politika faizini yüzde 8.25'ten 10.25'e çıkardı.

Bu son faiz artırımıyla Türkiye küresel faiz liginde 30. sıradan 21. sıraya yükseldi. Yani dünyada politika faizi en yüksek 21. ülke oldu.

DÜNYADA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER:

SıraÜlkePolitika faizi (%)
1Venezuela38.98
2Arjantin38
3Zimbabve35
4Yemen27
5Liberya25
6Surinam25
7Kongo18.5
8İran18
9Haiti17
10Sudan15.8
11Angola15.5
12Sierra Leone15
13Gana14.5
14Özbekistan14
15Uruguay13.8
16Malawi13.5
17Gine11.5
18Nijerya11.5
19Tacikistan10.75
20Mozambik10.25
21Türkiye10.25
22Gambiya10
23Nikaragua10
24Güney Sudan10
25Madagaskar9.5
26Mısır9.25
27Ekvador9.12
28Kazakistan9
29Moğolistan9
30Sao Tome9
31Gürcistan8
32Zambiya8
33Belarus7.75
34Etiyopya7
35Kenya7
36Maldivler7
37Myanmar7
38Pakistan7
39Uganda7
40Butan6.86
41Tunus6.75
42Azerbaycan6.5
43Burundi6
44Ukrayna6
45Brunei5.5


Faiz liginde ilk sırayı yüzde 38.98 ile Venezuela ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 38 ile Arjantin ve yüzde 35 ile Zimbabve takip ediyor.

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