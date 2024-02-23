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        Haberler Magazin Murat Ünalmış baba oluyor - Magazin haberleri

        Murat Ünalmış baba oluyor

        Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış eşinin hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:00
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          Murat Ünalmış, 22 Eylül 2023'te asıl adı Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlendi.

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          Ünlü oyuncunun baba olacağı öğrenildi. Bebeğinin cinsiyeti de belli olan Ünalmış’ın bir oğlu olacak.

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          Murat Ünalmış, bugün eşinin yaş gününü; "İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum" mesajıyla kutladı.

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          Murat Ünalmış’ın annesi Neriman Ünalmış da oğlunun paylaşımının altına; "Canım kızım iyi ki doğmuşsun, iyi ki ailemize katıldın. Seni çok seviyoruz annem” mesajını yazdı.

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