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        Haberler Magazin Murat Ünalmış baba oldu: Bu bayram çifte bayram yaşadık - Magazin haberleri

        Murat Ünalmış baba oldu: Bu bayram çifte bayram yaşadık

        Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış baba oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:48
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          Murat Ünalmış, 22 Eylül 2023'te Nutiye Akar ile evlenmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.

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          Ünalmış, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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          Oyuncu, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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