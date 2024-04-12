Murat Ünalmış baba oldu: Bu bayram çifte bayram yaşadık
Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış baba oldu
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Murat Ünalmış, 22 Eylül 2023'te Nutiye Akar ile evlenmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.
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Ünalmış, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Oyuncu, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.
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