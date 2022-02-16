Beşiktaş ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelirken mücadele 1-1 sona ermişti. Hakem Ali Şansalan ve yardımcılarının kararları, Adana Demirspor cephesinin tepkisini çekmişti. Protokol tribününde gergin anlar yaşandığı da ortaya çıktı.

Murat Sancak hakem kararları sonrasında tepki gösterirken tribündeki televizyonu sökerek kırdı. Sancak'ın çileden çıktığı anın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı idarecilerin ise bu anlardan rahatsız olarak protokol tribününden ayrıldığı belirtildi.

SERT AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Murat Sancak mücadelenin ardından karşılaşma hakeminin yönetimini eleştirmiş ve sert açıklamalar yapmıştı. Sancak "Attığımız son gole baktığınız zaman Balotelli önünü kesmiyor, ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Buradan Nihat Özdemir Başkanıma sesleniyorum. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle Başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cüler varken hakemlerin içerisinde mi yok? MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin" ifadelerini kullanırken PFDK'ya sevk edilmiş; sonrasında ise "Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz" diyerek yeni bir açıklama yapmıştı.