Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 90+4 kullanılan korner atışı sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Samet Akaydın'ın vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-1'e geldi. Önce golü veren hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrasında Balotelli'nin ofsaytta olması gerekçesiyle golü iptal etti. Adana Demirspor cephesi bu karara tepki gösterdi.
MURAT SANCAK SERT KONUŞTU
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sert ifadeler kullandı. Sancak'ın açıklamaları şöyle:
"HAKEM BİZİ TEHDİT EDİYOR"
"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Beşiktaş'ın ilk golünde ayağa basma var. VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler"
"BUNLAR FETÖ'CÜ"
"Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Yeni gelen MHK Başkanını bile aradım. En büyük destek benden olacak ama yeter! Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez! Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti bu hakem! Penaltımız vardı. Bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef penaltıyı vermedi.
"NEYİ KORUMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"
"4 büyük kulüp fobisi nedir. Neyi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter! Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle! Bana ceza verebilirsiniz, geçmişte bana 421 gün ceza verdiniz beni terbiye etmek için. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım bunu da böyle bilin. Yeter ama! Yorumcu arkadaşlara söylüyorum, eski hakemlere. Pozisyonları adaletlice tek tek iyi değerlendirin. Eyyamcılık yapmayın"
MONTELLA: KÖTÜ KONUŞACAĞIM!
Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella ise şunları söyledi: "Çocuklarımı performanslarından tebrik ederim. taraftara teşekkür ederim. Sürekli maçı biz istedik. Son bölümde başarmak üzereydik. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Bu takımla gurur duyuyorum. Böyle devam edeceğiz."
"Kendi gözümle iptal edilen son golü izleyemedim. Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapattığı görüşü var. İzleyen arkadaşlar böyle olmadığını söyledi. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip izlememesi. Burada bir emek var. Şimdi gördüm, net bir gol."
"Mario nasıl kalecinin önünü kapatmış? Hiçbir şekilde alakası yok. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Gerginim, yoksa kötü konuşacağım."
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