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Adana Demirspor - Beşiktaş maçının tartışmalı hakem kararları!

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının tartışmalı hakem kararlarını yorumladılar!

Adana Demirspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalırken Ali Şansalan ve diğer hakemlerin kararları da Adana ekibinin tepkisini çekti. Yayıncı kuruluşta hakem kararları masaya yatırıldı

15.02.2022 - 09:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında 1-1 biten ve hakem Ali Şansalan'ın kararlarının tartışıldığı mücadelenin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorum programı beIN Trio'da kararlar değerlendirildi.

     

  • 13. DAKİKA

    "Muric'in Teixeira'ya müdahalesi var mı, hakemin devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Doğal çarpışma

    Lale Orta: Doğal çarpışma

    Deniz Çoban: Doğal çarpışma

  • 17. DAKİKA

    "Yunus'un Rıdvan'a müdahalesi var mı, hakemin kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

    Lale Orta: Sarı kart gerekirdi.

    Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

  • 22. DAKİKA

    "Rıdvan'ın Yunus Akgün'e faulü doğru karar mı, kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Rövanş faulü ama kart gerekmez.

    Lale Orta: Yalnızca faul yeterli.

    Deniz Çoban: Yalnızca faul yeterli.

  • 31. DAKİKA

    "Beşiktaş'ın golü öncesinde faul var mı?"

    Bülent Yıldırım: Doğru karar. Faul yok.

    Lale Orta: Faul gerektirecek bir temas yok.

    Deniz Çoban: Gol kararı doğru. Faul yok.

     

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