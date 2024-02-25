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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığını bıraktı! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığını bıraktı!

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 20:06 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:08
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        Adana Demirspor başkanlığını bıraktı!
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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini bildirdi.

        Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu dakika itibarıyla kulüp başkanlığını Metin Korkmaz'a devrettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."

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