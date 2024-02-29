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        Haberler Gündem Politika Murat Kurum'dan İmamoğlu’na 'Kopya vaat' yanıtı - Son dakika haberi

        Kurum'dan İmamoğlu’na 'Kopya vaat' yanıtı

        AK Parti İBB adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kopya vaat iddiaları' hakkında "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:40
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        İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı
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        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Başakşehir’de katıldığı Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        DHA'da yer alan habere göre Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun 'Kopya vaat iddiaları' konusundaki soruya, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul’da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi.

        "BAŞAKŞEHİR’DEKİ ÖRNEK YAPILAŞMA MODELİNİ 39 İLÇEMİZE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

        AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurum, "Burası 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Başakşehir’de Başak Konutlarıyla başlattığı ondan sonra tüm Türkiye’ye dalga dalga büyüttüğümüz toplu konut uygulamalarının ilk başladığı alanlardan bir tanesi. Şehir meydanıyla, camisiyle, belediye binasıyla, okuluyla, 300 dönüm yeşil alanıyla, Millet Bahçesiyle örnek bir şehircilik modeli. Bizim burada sadece bir sitede yaptığımız, İBB’nin 5 yılda yaptığından daha fazla. Burada bugüne kadar 100 bine aşkın konut gerçekleştirdik. Buradaki ihyanın yapılmasında bizim alın terimiz, emeğimiz var. Bize 'Bu işleri nasıl yapacaksın?' diye soran anlayışa gelip şöyle bir Başakşehir’i gezmesini tavsiye ediyoruz. Burada bu hizmetler milletinizle el ele verdiğinizde, milletimiz için dertlendiğinizde nasıl yapılırmış gelip görsünler. Biz 650 bin konut yapacağız, depremle ilgili dönüştüreceğiz. Bugün de burada çocuklarımızla bir aradaydık. Çocuklarımız üniversitelerinde daha iyi okusun diye bu çabayı gösterirken 650 bin konut yapacağımızı ifade ettiğimizde, bu konutların yapılmaması gerektiğini düşünen bir anlayış var. Biz Başakşehirimizdeki bu örnek yapılaşma modelini 39 ilçemize yaygınlaştıracağız. Buradaki camilerimizi, meydanlarımızı, okullarımızı nasıl yaptıysak İstanbul’un her ilçesinde de bu projeleri gerçekleştiren tarafta olacağız. Bu meydanın hemen altında İstanbul Havalimanı’na ve Marmaray’a bağlanan bir metro hattımız var. Biz bir işi tasarlarken yeşil alanıyla, metrosuyla, ulaşım ağlarıyla birlikte tasarladık. Bu projelerimiz de teker teker hayata geçiyor. Bütün İstanbul’un örnek gösterdiği bir şehircilik modeli, bir şehircilik altyapısı Başakşehirimizde var. İnşallah bunu İstanbul’un bütün ilçelerine yaygınlaştıracağız" dedi.

        "KOPYA ÇEKMEK İSTİYORSA GELSİN BURAYA BAKSIN"

        Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kopyaladığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. Kopyayı bir kağıda yazarsınız, oradan çekersiniz. Lisedeyken küçük kağıtlara yazardık. Oradan kopya çekiyorduk. İstanbul’da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştiririm anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını biz 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz" yanıtını verdi.

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